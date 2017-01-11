В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД

Два человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
За сутки на территории республики было зафиксировано 91 преступление, 37 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 80 человек.
Кроме этого, зафиксировано 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
Госуслуги в Азербайджане будут оцениваться посредством ASAN Index – глава ASAN xidmet
Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан
ОБСЕ проведет 12 января очередной мониторинг на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта
Предприниматели Челябинской области РФ в июне посетят Азербайджан для налаживания деловых связей
Азербайджано-чешский бизнес-форум пройдет 17 января в Баку
Транснефть возобновила прокачку азербайджанской нефти в порт Новороссийск
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
VW близок к урегулированию последствий "дизельгейта" в США, сумма штрафов составит $4,3 млрд
Трампу не передавали данных о сборе Россией компромата на него, заявляет его советник
Новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 стран заработают с четверга
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов