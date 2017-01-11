В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД

Два человека пострадали в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

За сутки на территории республики было зафиксировано 91 преступление, 37 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 80 человек.

Кроме этого, зафиксировано 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев