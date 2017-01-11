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ТЭК 11.01.2017 11:55

Транснефть возобновила прокачку азербайджанской нефти в порт Новороссийск

Транспортировка нефти из Азербайджана (от нефтеперекачивающей станции Ширвановка) в порт Новороссийск возобновлена в среду, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.

" В Махачкале "Дагнефтепродукт" заявил о готовности к работе. В 10:00 утра началась прокачка азербайджанской нефти со стороны Баку (от НПС Ширвановка), в 12:00 начнется слив казахстанской нефти из танкера в Махачкале", - также добавил И.Демин.

Ранее в Махачкале слив нефти с танкеров был остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).

"В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", - говорилось в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года.

В связи с этим была остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.

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Тэги: РОССИЯ, ПОРТЫ, НЕФТЬ, ПЕРЕВАЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]