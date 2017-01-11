Транснефть возобновила прокачку азербайджанской нефти в порт Новороссийск

Транспортировка нефти из Азербайджана (от нефтеперекачивающей станции Ширвановка) в порт Новороссийск возобновлена в среду, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.

" В Махачкале "Дагнефтепродукт" заявил о готовности к работе. В 10:00 утра началась прокачка азербайджанской нефти со стороны Баку (от НПС Ширвановка), в 12:00 начнется слив казахстанской нефти из танкера в Махачкале", - также добавил И.Демин.

Ранее в Махачкале слив нефти с танкеров был остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).

"В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", - говорилось в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года.

В связи с этим была остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.