Транснефть возобновила прокачку азербайджанской нефти в порт Новороссийск

Транспортировка нефти из Азербайджана (от нефтеперекачивающей станции Ширвановка) в порт Новороссийск возобновлена в среду, сообщил журналистам советник президента АК "Транснефть", пресс-секретарь Игорь Демин.
" В Махачкале "Дагнефтепродукт" заявил о готовности к работе. В 10:00 утра началась прокачка азербайджанской нефти со стороны Баку (от НПС Ширвановка), в 12:00 начнется слив казахстанской нефти из танкера в Махачкале", - также добавил И.Демин.
Ранее в Махачкале слив нефти с танкеров был остановлен ОАО "Дагнефтепродуктом" (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие "Дагнефтепродукту" резервуары).
"В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня", - говорилось в письме "Дагнефтепродукта" в адрес "Черномортранснефти" от 9 января 2017 года.
В связи с этим была остановлена транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), необходимой для компаундирования сливаемой в порту казахстанской нефти.
Госуслуги в Азербайджане будут оцениваться посредством ASAN Index – глава ASAN xidmet
Группа миротворцев из Азербайджана в составе 41 военнослужащего отправилась в Афганистан
ОБСЕ проведет 12 января очередной мониторинг на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта
В Баку задержан ранее судимый с более 1,2 кг героина
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 2 человека - МВД
ASAN xidmet за счет оказанных услуг обеспечил поступления в госбюджет Азербайджана пошлин на 69 млн манатов
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В Великобритании бастуют железнодорожники и бортпроводники
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
VW близок к урегулированию последствий "дизельгейта" в США, сумма штрафов составит $4,3 млрд
Трампу не передавали данных о сборе Россией компромата на него, заявляет его советник
Новые правила безвизового въезда в Белоруссию для граждан 80 стран заработают с четверга
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов