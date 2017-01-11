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Дальнее зарубежье 11.01.2017 14:02

В Парижской конференции по палестино-израильскому урегулированию примут участие свыше 70 стран - посол Палестины в РФ

Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию на министерском уровне пройдет в Париже 15 января с участием представителей более 70 стран, заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Да, такая конференция планируется, это подтверждено", - сказал в интервью "Интерфаксу" А.Нофаль, добавив, что в конференции примут участие представители более чем 70 стран.

"Нам необходимо, чтобы международное сообщество в течение года выработало график, согласно которому будет прекращена израильская оккупация. Если израильской оккупации не будет положен конец, международное сообщество должно заставить Израиль прекратить ее", - отметил посол Палестины.

"Необходимо, чтобы на этой конференции были определены сроки прекращения оккупации. Согласно международному праву и резолюциям СБ ООН, земли на Западном берегу (реки Иордан) являются оккупированными", - добавил он.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАЛЕСТИНА, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]