В Баку задержан ранее судимый с более 1,2 кг героина

Более килограмма героина изъяли сотрудники Ясамальского РУП столицы у ранее судимого жителя Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве внутренних дел.

"При личном досмотре и в доме у задержанного Гандали Меликова было обнаружено в общей сложности 1,204 кг героина", - отметили в МВД.

Р.Бабаев