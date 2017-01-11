Предприниматели Челябинской области РФ в июне посетят Азербайджан для налаживания деловых связей

Делегация Челябинской области РФ посетит 6-9 июня Азербайджан с визитом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в российских деловых кругах.
«Визит официальной и деловой делегации Челябинской области в Баку запланирован на 6-9 июня 2017г. Цель визита состоит в развитии и укреплении внешнеэкономических связей с Азербайджаном», - сообщил собеседник агентства.
Организатором визита выступает Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП).
В Челябинске 14 декабря 2016 года состоялась конференция «Шелковый путь дружбы: развитие экономических и гуманитарных связей», посвященная 10-летию подписания соглашения между правительством Челябинской области и правительством Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
По итогам конференции была принята резолюция, которая позволит разработать новую редакцию межправсоглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Азербайджаном, и определить приоритетные направления развития и взаимодействия стан в мировом сообществе.
Стороны также договорились рассмотреть возможность открытия представительства Азербайджана в Челябинской области и представительство области в Азербайджане в формате делового и культурного центра.
Н.Аббасова
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