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Бизнес и законодательство 11.01.2017 12:30

Предприниматели Челябинской области РФ в июне посетят Азербайджан для налаживания деловых связей

Делегация Челябинской области РФ посетит 6-9 июня Азербайджан с визитом, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в российских деловых кругах.

«Визит официальной и деловой делегации Челябинской области в Баку запланирован на 6-9 июня 2017г. Цель визита состоит в развитии и укреплении внешнеэкономических связей с Азербайджаном», - сообщил собеседник агентства.

Организатором визита выступает Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП).

В Челябинске 14 декабря 2016 года состоялась конференция «Шелковый путь дружбы: развитие экономических и гуманитарных связей», посвященная 10-летию подписания соглашения между правительством Челябинской области и правительством Азербайджана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

По итогам конференции была принята резолюция, которая позволит разработать новую редакцию межправсоглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Азербайджаном, и определить приоритетные направления развития и взаимодействия стан в мировом сообществе.

Стороны также договорились рассмотреть возможность открытия представительства Азербайджана в Челябинской области и представительство области в Азербайджане в формате делового и культурного центра.

Н.Аббасова

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Тэги: ЧЕЛЯБИНСК, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]