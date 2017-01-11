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11.01.2017 12:35

Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с визитом в Нахчыванскую автономную республику, сообщает сайт главы государства.

Президента в аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

И.Алиев также провел встречу с членами правительства Нахчыванской АР.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]