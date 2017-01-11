Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с визитом в Нахчыванскую автономную республику, сообщает сайт главы государства.

Президента в аэропорту встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

И.Алиев также провел встречу с членами правительства Нахчыванской АР.

Р.Бабаев