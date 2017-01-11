Представители Евросоюза проведут на этой неделе переговоры в рамках инициативы ЕС о постконфликтном обустройстве Сирии

Высокопоставленные представители Евросоюза проведут на этой неделе второй раунд переговоров в рамках инициативы ЕС о постконфликтном обустройстве Сирии.

По сообщению пресс-службы Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), высокопоставленные представители ЕС проведут встречи с коллегами из внешнеполитических ведомств Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Ливана, а также Турции и Катара.

Инициативу о постконфликтном обустройстве Сирии выдвинула верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Инициатива, помимо выработки общей платформы, призвана определить рамки примирения и реконструкции Сирии, как только будет налажен устойчивый процесс политического перехода.

В рамках реализации инициативы Ф.Могерини до нового года провела переговоры с главами МИД Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции, Ливана, Египта, Иордании и Катара.

Данная инициатива осуществляется в тесной привязке с предстоящими в Женеве в феврале под эгидой спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры межсирийскими переговорами и с Брюссельской международной конференцией по Сирии и ситуации в регионе, которую ЕС планирует провести весной, отметила ЕВС.