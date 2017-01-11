Экономическое неравенство и экология станут основными трендами на ближайшие 10 лет - ВЭФ

Экономическое неравенство, социальное расслоение и рост экологических угроз станут тремя основными трендами, определяющими развитие мирового сообщества в ближайшие 10 лет, говорится в Отчете по глобальным рискам в 2017 году Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Для того, чтобы избежать глобальных проблем и волатильности в ближайшее десятилетие, потребуются совместные усилия со стороны мировых лидеров, говорится в отчете.

"Немедленные действия со стороны мировых лидеров необходимы для того, чтобы изыскать пути преодоления политических и идеологических разногласий и приступить к совместной работе по решению ключевых проблем, - отметила Маргарета Држенек-Хануз, отвечающая в ВЭФ за мировую конкурентоспособность и риски. - Меры, принятые в 2016 году и направленные на предотвращение изменения климата, показывают, что это возможно, и позволяют надеяться, что совместные действия на международном уровне по снижению других рисков также имеют шансы на успех".

На первом и третьем месте среди глубинных трендов, по мнению почти 750 экспертов, принимавших участие в ежегодном опросе, находятся "растущее неравенство доходов и благосостояний" и "растущее социальное расслоение". Наиболее взаимосвязанными рисками были названы "высокая структурная безработица или неполная занятость" и "значительная социальная нестабильность". Всего респонденты оценили 30 отдельных глобальных рисков и 13 глубинных трендов в мировом контексте.

В пятерку главных бизнес-рисков также вошли "резкие изменения цен на энергоносители", "налогово-бюджетный кризис" и "просчеты правительств отдельных стран".

Изменение климата признано вторым по значимости трендом на ближайшее десятилетие, причем все пять экологических рисков вошли в число как наиболее вероятных, так и наиболее опасных. "Экстремальные погодные явления" эксперты указали как самый значительный глобальный риск.

Кроме того, опрос показал, что общество не успевает за стремительным развитием технологий. Искусственный интеллект и робототехника, по мнению экономистов, несут в себе максимальную возможную выгоду, но вместе с тем и наибольший потенциальный вред.

"Мы живем в переломное время, когда технологический процесс способен создать массу проблем, - заявила директор по рискам в Zurich Insurance Group Сесилия Рейес. - Без должного руководства и переквалификации работников новые технологии будут уничтожать рабочие места быстрее, чем создавать их. Правительства более неспособны обеспечить прежний уровень социальной защиты, из-за чего набирают популярность настроения против истеблишмента и появляются новые лидеры, обвиняющие глобализацию в социальных проблемах".

Отчет по глобальным рискам в 2017 году был составлен ВЭФ при поддержке стратегических партнеров - компаний Marsh & McLennan Companies и Zurich Insurance Group. В создании отчета также принимали участие научные консультанты из Школы Оксфорд-Мартин (Оксфордский университет), Национального университета Сингапура, Уортонского центра управления рисками и процессов принятия решений (Пенсильванский университет) и члены экспертного совета по отчету по глобальным рискам в 2017 году.

В 2016 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе будет проходить 17-20 января.