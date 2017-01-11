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Дальнее зарубежье 11.01.2017 14:46

Зампреда правления Samsung допросят по делу о коррупции

Власти Южной Кореи вызвали на допрос заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе, пишет BBC.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Следователи подозревают, что Samsung перечисляла пожертвования в некоммерческие фонды, контролируемые подругой президента Чхве Сун Силь. Не исключается, что такие пожертвования можно расценить как взятку, за счет которой компания надеялась получить со стороны властей одобрение спорной сделки между Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 году.

Акции Samsung, несмотря на новость, выросли в цене на 2,8% на торгах в среду.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, SAMSUNG, ГЛАВА, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]