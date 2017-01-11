Зампреда правления Samsung допросят по делу о коррупции

Власти Южной Кореи вызвали на допрос заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе, пишет BBC.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Следователи подозревают, что Samsung перечисляла пожертвования в некоммерческие фонды, контролируемые подругой президента Чхве Сун Силь. Не исключается, что такие пожертвования можно расценить как взятку, за счет которой компания надеялась получить со стороны властей одобрение спорной сделки между Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc. в 2015 году.

Акции Samsung, несмотря на новость, выросли в цене на 2,8% на торгах в среду.