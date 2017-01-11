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Дальнее зарубежье 11.01.2017 16:01

В Польшу прибыли направленные в качестве подкрепления НАТО 300 американских военных

Группа из примерно 300 американских военнослужащих прибыла в среду в Польшу в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе, сообщает агентство ЭФЭ.

Вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту, приземлился в польском городе Познань. Таким образом, в настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.

ЭФЭ отмечает, что 14 января в Польше пройдет несколько торжественных церемоний по случаю прибытия военнослужащих из США.

По данным агентства, в течение января в Польшу продолжат прибывать подкрепления НАТО. Эти войска проведут серию учений, после чего они будут дислоцированы в нескольких странах: Польше, Болгарии, Румынии и в странах Балтии.

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Тэги: США, ПОЛЬША, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]