Экс-премьер Казахстана Ахметов, отбывающий наказание за коррупцию, просит об амнистии

В суд Абайского района Карагандинской области Казахстана в среду поступило ходатайство о применении акта амнистии в отношении осужденного экс-премьера Серика Ахметова.
С.Ахметов просит применить к нему закон "Об амнистии в связи с празднованием 25-летия Независимости Казахстана" от 13 декабря 2016 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" координатор по работе со СМИ районного суда Ардак Жумашев.
По его информации, С.Ахметов просит сократить ему неотбытую часть наказания на четверть.
"Дело будет передано на рассмотрение судье. О результатах пока сказать ничего не можем. После принятия судьей соответствующего решения сообщим об этом в СМИ", - добавил А.Жумашев.
С.Ахметов - бывший министр обороны Казахстана, был премьер-министром, первым вице-премьером, а еще ранее акимом Карагандинской области - в декабре 2015 года был осужден на 10 лет за коррупцию. Позже апелляционная коллегия смягчила ему приговор до восьми лет колонии.
Вместе с С.Ахметовым тогда были осуждены еще 20 человек, в том числе бывшее руководство Карагандинской области, другие должностные лица областного акимата и работники коммерческих организаций.
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