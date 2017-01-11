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СНГ 11.01.2017 15:42

Экс-премьер Казахстана Ахметов, отбывающий наказание за коррупцию, просит об амнистии

В суд Абайского района Карагандинской области Казахстана в среду поступило ходатайство о применении акта амнистии в отношении осужденного экс-премьера Серика Ахметова.

С.Ахметов просит применить к нему закон "Об амнистии в связи с празднованием 25-летия Независимости Казахстана" от 13 декабря 2016 года, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" координатор по работе со СМИ районного суда Ардак Жумашев.

По его информации, С.Ахметов просит сократить ему неотбытую часть наказания на четверть.

"Дело будет передано на рассмотрение судье. О результатах пока сказать ничего не можем. После принятия судьей соответствующего решения сообщим об этом в СМИ", - добавил А.Жумашев.

С.Ахметов - бывший министр обороны Казахстана, был премьер-министром, первым вице-премьером, а еще ранее акимом Карагандинской области - в декабре 2015 года был осужден на 10 лет за коррупцию. Позже апелляционная коллегия смягчила ему приговор до восьми лет колонии.

Вместе с С.Ахметовым тогда были осуждены еще 20 человек, в том числе бывшее руководство Карагандинской области, другие должностные лица областного акимата и работники коммерческих организаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АХМЕТОВ, СУД, ХОДАТАЙСТВО

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]