Белоруссия заверила Литву в безопасности строящейся БелАЭС

Белоруссия не сомневается в безопасности строящейся в 50 км от Вильнюса Белорусской АЭС и не видит проблем с продажей электроэнергии, которую будет вырабатывать станция, заявил посол Белоруссии в Литве Александр Король во вторник на встрече со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

В.Пранцкетис, со своей стороны, выразил озабоченность в связи с повторяющимися инцидентами на стройплощадке АЭС и призвал Минск обеспечить допуск международных наблюдателей.

После встречи посол заявил журналистам, что на следующей неделе в Белоруссию прибудет миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для оценки надежности выбора стройплощадки.

"Миссия МАГАТЭ будет в ближайшее время. Мы ее ждали в конце года, но миссия приезжает 16-20 января" - сказал А.Король.

Дипломат также отметил, что не видит проблем с использованием электроэнергии, которая будет производиться на БелАЭС.

"Станция строится с учетом снижения потребления газа, в том числе в плане диверсификации, поэтому мы не видим в этом плане проблем. Поэтому все мероприятия, которые сейчас осуществляются в Белоруссии, направлены на увеличение потребления электроэнергии в целях удешевления функционирования народнохозяйственного комплекса", - сказал посол.

"Дело Литвы - покупать электроэнергию, или нет. Но в любом деле должен быть разум - если эта электроэнергия будет дешевле, то, наверное, любое правительство заинтересовано создать наиболее привлекательные и удобные условия для своего народа и экономики страны в целом", - заявил А.Король.

Он подчеркнул, что уже выполнено обязательство провести стресс-тесты, касающиеся работы станции в неблагоприятных условиях.

"Я думаю, что никто здесь не сомневается в том, что белорусы сами себе не враги, чтобы строить небезопасную станцию", - заявил он, добавив, что в Белоруссии созданы все механизмы надзора за строительством.

В.Пранцкетис, со своей стороны, отметил, что, по его данным, в 2016 году на стройплощадке АЭС произошло несколько крупных инцидентов.

"Только в 2016 году произошли 6 крупных инцидентов, о которых Литва узнала не из официальных источников Белоруссии, а из СМИ. Мы считаем, что страна, реализующая проект атомной энергетики, должна поступать прозрачно и открыто", - отметил глава парламента.

В.Пранцкетис сказал, что поднимал вопрос о международном надзоре и контроле за проектом. По словам спикера, Белоруссия должна обеспечить доступ в страну международной комиссии по надзору за строительством станции, чтобы предотвратить инциденты в будущем.

"Без дальнейшего промедления необходимо провести тщательную оценку риска проекта АЭС", - добавил он.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Вильнюс является самым ярым критиком строящейся БелАЭС. Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей намерена построить на своей территории Висагинскую АЭС. Ряд экспертов считает, что противодействие строительству АЭС в Белоруссии, а также Калининградской области РФ можно считать элементом конкуренции за перспективный рынок электроэнергии. Литовские власти неоднократно заявляли, что намерены добиться запрета на продажу в ЕС электроэнергии с Белорусской АЭС.

Кроме того, в Вильнюсе заявляли о намерении изучить возможность строительства преобразователя тока на границе с Белоруссией для выхода из энергокольца с РФ. В настоящий момент энергосистемы Эстонии, Литвы и Латвии соединены с энергосистемами Белоруссии и России в так называемое энергокольцо "БРЭЛЛ".