Президент Латвии не против развития русскоязычных СМИ в стране

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что поддерживает увеличение объемов контента на русском языке в средствах массовой информации.

На вопрос о том, нужны ли Латвии СМИ на русском языке, Р.Вейонис ответил утвердительно, заявив, что поскольку есть часть общества, которая больше говорит по-русски, нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах. "Но вопрос, разумеется, о содержании", - добавил Р.Вейонис.

По словам президента, концептуально он поддерживает увеличение контента на русском языке в общественных СМИ. "Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - сказал Р.Вейонис.

Он также заявил, что попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны.