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Дальнее зарубежье 11.01.2017 16:44

Президент Латвии не против развития русскоязычных СМИ в стране

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, что поддерживает увеличение объемов контента на русском языке в средствах массовой информации.

На вопрос о том, нужны ли Латвии СМИ на русском языке, Р.Вейонис ответил утвердительно, заявив, что поскольку есть часть общества, которая больше говорит по-русски, нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах. "Но вопрос, разумеется, о содержании", - добавил Р.Вейонис.

По словам президента, концептуально он поддерживает увеличение контента на русском языке в общественных СМИ. "Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - сказал Р.Вейонис.

Он также заявил, что попытки России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, СМИ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]