Ушел из жизни эколог и политик Алексей Яблоков

Член федерального политкомитета "Яблока", член-корреспондент РАН эколог Алексей Яблоков скончался на 84-м году жизни, сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.
"Алексей Яблоков умер после продолжительной болезни", - сказал И.Яковлев "Интерфаксу".
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил соболезнования родным и близким А.Яблокова.
"Алексей Владимирович был не только ученым поистине мирового масштаба, но и ярким общественным деятелем. Благодаря его невероятной энергии и преданности своему делу природоохранное движение в России вышло на новый уровень развития. Его научные труды, известные далеко за пределами нашей Родины, внесли значительный вклад в развитие биологии и экологии", - говорится в телеграмме.
По словам С.Иванова, "целое поколение экологов будет продолжать отстаивать его принципы, стремясь привить человечеству заботу о природе".
"Добрая память об Алексее Владимировиче навсегда останется в сердцах многочисленных друзей, коллег и всех, кто ценил его жизненное кредо", - говорится в телеграмме.
А.Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1988-1991 годах был основателем и председателем Гринпис-СССР.
В 1992-1993 являлся председателем Совета по экологической политике при президенте РФ. В 2005 году стал председателем партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"), после объединения партий - членом политкомитета, лидером экологической фракции "Яблока".
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