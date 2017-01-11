Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8719 RUR   0.0295 GBR   2.1575 TRY   0.4648

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.82 Brent   53.64

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

Происшествия 11.01.2017 14:01

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны свыше 1 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны 1,15 млн российских рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Хачмазского таможенного управления провели личный досмотр гражданина Азербайджана, следовавшего в Россию, при прохождении им таможенного пропускного пункта «Самур». В процессе осмотра при нем было обнаружена незадекларированная российская валюта в размере 1,15 млн российских рублей», -отмечается в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, ВЫВОЗ


Похожие новости


Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны более $20 тыс. Гражданин России незаконным путем пытался вывезти из Азербайджана валюту

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]