Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны свыше 1 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза из страны 1,15 млн российских рублей, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники Хачмазского таможенного управления провели личный досмотр гражданина Азербайджана, следовавшего в Россию, при прохождении им таможенного пропускного пункта «Самур». В процессе осмотра при нем было обнаружена незадекларированная российская валюта в размере 1,15 млн российских рублей», -отмечается в информации.

Н.Аббасова