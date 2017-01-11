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Дальнее зарубежье 11.01.2017 14:06

У КНДР достаточно плутония для создания 10 ядерных бомб, считают в Сеуле

В распоряжении КНДР в настоящее время есть 50 кг плутония, этого достаточно для создания десяти ядерных бомб, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на подготовленную правительством Южной Кореи "Белую книгу обороны" за 2016 год.

В предыдущей "Белой книге", выпущенной два года назад, запасы плутония в КНДР оценивались в 40 кг.

В Сеуле отмечают, что северокорейские специалисты довольно существенно продвинулись в разработках по уменьшению размеров ядерных боеголовок. В дальнейшем это может им позволить научиться изготавливать боеголовки, которые будут достаточно компактными для установки на ракеты.

При этом южнокорейские эксперты пришли к выводу, что на данный момент угрозы того, что КНДР сможет угрожать территории США, используя баллистические ракеты, нет. В докладе двухлетней давности, напротив, говорилось о существовании подобного риска. Составители "Белой книги" изменили свою точку зрения, проанализировав ракетные пуски, проведенные Северной Кореей за последние два года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, АТОМ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]