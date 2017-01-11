Замглавы МИД РФ обсудил с послом Кувейта ситуацию в Сирии и проблемы отношений стран Персидского залива с Ираном

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Азиз Аль-Адвани обсудили положение дел в Сирии, Ираке и отношения стран Персидского залива с Ираном, сообщает МИД РФ.

"Проведен также обмен мнениями по актуальным аспектам складывающейся обстановки в регионе Ближнего Востока с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и проблематику взаимоотношений арабских государств Персидского залива с Ираном", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны обсудили перспективы наращивания двусторонних торгово-экономических отношений.

"В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметили в ведомстве.

Как сообщили на Смоленской площади, встреча состоялась по инициативе кувейтской стороны.