Замглавы МИД РФ обсудил с послом Кувейта ситуацию в Сирии и проблемы отношений стран Персидского залива с Ираном

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Азиз Аль-Адвани обсудили положение дел в Сирии, Ираке и отношения стран Персидского залива с Ираном, сообщает МИД РФ.
"Проведен также обмен мнениями по актуальным аспектам складывающейся обстановки в регионе Ближнего Востока с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и проблематику взаимоотношений арабских государств Персидского залива с Ираном", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, стороны обсудили перспективы наращивания двусторонних торгово-экономических отношений.
"В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметили в ведомстве.
Как сообщили на Смоленской площади, встреча состоялась по инициативе кувейтской стороны.
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