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СНГ 11.01.2017 14:09

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Кувейта ситуацию в Сирии и проблемы отношений стран Персидского залива с Ираном

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Кувейта в Москве Азиз Аль-Адвани обсудили положение дел в Сирии, Ираке и отношения стран Персидского залива с Ираном, сообщает МИД РФ.

"Проведен также обмен мнениями по актуальным аспектам складывающейся обстановки в регионе Ближнего Востока с акцентом на ситуацию в Сирии, Ираке и проблематику взаимоотношений арабских государств Персидского залива с Ираном", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, стороны обсудили перспективы наращивания двусторонних торгово-экономических отношений.

"В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога и наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - отметили в ведомстве.

Как сообщили на Смоленской площади, встреча состоялась по инициативе кувейтской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, КУВЕЙТ, ДИПЛОМАТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]