SOCAR начала бурение новой скважины на месторождении Гарадагv

Трест комплексных буровых работ компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступил к бурению новой скважины на месторождении Гарадаг, используемом как подземное хранилище газа, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.

Проектная глубина скважины №489 составляет 2,9 тыс. метров.

Бурение скважины осуществляется по заказу Управления подземных хранилищ газа для увеличения объемов закачки и отбора газа с месторождения.

В Азербайджане имеется два подземных газохранилища – Калмазское и Гарадагское. Калмазское ПГХ находится в 75 км к юго-востоку от Баку, введено в эксплуатацию в 1955 году. Гарадагское ПГХ находится в 25 км к юго-востоку от Баку, оно было запущено в 1954 году.

Н.Аббасова