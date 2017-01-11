На совещании совместной комиссии формата E3/ЕС+3 и Иран на уровне заместителей министров иностранных дел - политических директоров все стороны подтвердили твердую приверженность продолжению полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

В коммюнике, распространенном в Брюсселе, отмечается, что совещание в Вене 10 января было специально созвано в ответ на вопросы, поднятые в письме главы МИД Ирана Джафара Зарифа 16 декабря 2016 года на имя высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

На заседании от имени Ф.Могерини председательствовала генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид.

Совместная комиссия подчеркнула, что расширение санкций США в отношении Ирана никак не повлияет на обязательства по снятию санкций, содержащиеся в JCPOA, или возможность компаний осуществлять свой бизнес в Иране, если он соответствует всеобъемлющему плану действий. Комиссия также подтвердила обязательства участников по продолжению отмены санкций, в частности, в соответствии с пунктом 21 JCPOA.

По просьбе Ирана, заседанию комиссии предшествовало совещание рабочей группы по санкциям на уровне экспертов.

Кроме того, заседание комиссии предоставило возможность провести обзор имплементации JCPOA в том, что касается ядерных вопросов, сообщила пресс-служба ЕВС.