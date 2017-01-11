Казахстан в 2018 году получит партию российских вертолетов Ми-35М

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") в 2018 году поставит Минобороны Казахстана четыре вертолета Ми-35М, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Контракт заключен в рамках практической реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, поставки направлены на постепенное замещение вертолетного парка Минобороны Казахстана на современные образцы.

Ми-35М - модернизированная версия вертолета Ми-24. По сравнению со своим предшественником вертолет отличают повышенные летно-технические характеристики и выживаемость. Кроме этого, модернизированный вертолет способен выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время суток. Вертолет предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненных, а также для перевозки грузов в кабине или на внешней подвеске общей массой до 2400 кг.