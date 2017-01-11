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СНГ 11.01.2017 16:32

Казахстан в 2018 году получит партию российских вертолетов Ми-35М

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию "Ростех") в 2018 году поставит Минобороны Казахстана четыре вертолета Ми-35М, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга.

"Контракт заключен в рамках практической реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, поставки направлены на постепенное замещение вертолетного парка Минобороны Казахстана на современные образцы.

Ми-35М - модернизированная версия вертолета Ми-24. По сравнению со своим предшественником вертолет отличают повышенные летно-технические характеристики и выживаемость. Кроме этого, модернизированный вертолет способен выполнять задачи как в дневное, так и в ночное время суток. Вертолет предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненных, а также для перевозки грузов в кабине или на внешней подвеске общей массой до 2400 кг.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]