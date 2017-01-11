Правительство Грузии приняло решение подписать договор с компанией "Газпром экспорт" о транзите российского газа в Армению в соответствие с новыми условиями, предусматривающими переход на денежную оплату его стоимости.
"Сегодня на заседании правительства мы обсудили последнее предложение "Газпром экспорт", связанное с транзитом природного газа в Армению", - заявил журналистам в среду вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, который вернулся из Минска, где накануне состоялась его очередная рабочая встреча с руководством российской компании.
По его словам, "в результате нескольких раундов переговоров мы (Грузия - ИФ) смогли получить оптимальное предложение. Правительство обсудило это предложение и приняло решение оформить договор".
При этом министр отметил, что зависимость Грузии от российских энергоносителей с подписанием договора не увеличивается. "Меняется только форма оплаты за транзит газа, что предусматривает вместо получения натурой переход в соответствие с международной практикой на денежную оплату", - сказал К.Каладзе.
Что касается стоимости транзита, по словам главы Минэнерго, она будет одной из самых высоких среди стран Европы. "Также мы имеем возможность в случае необходимости для удовлетворения сезонных потребностей получать дополнительные объемы природного газа по сниженной цене - вместо $215 за $185 за 1 тыс. куб. м.", - сообщил министр.
По его же словам, договор двухлетний, в первый год (2017 год) частично также остается форма оплаты сырьем, однако затем она продолжится денежными расчетами. "Это было оптимальным решением, учитывая существующую ситуацию", - подчеркнул К.Каладзе, отметив, что "Грузия уважает международные принципы и нормы, что для страны, имеющей транзитную функцию, очень важно".
Министр не конкретизировал стоимость транзита российского газа, но при этом заявил, что "с финансовой точки зрения мы (Грузия - ИФ) получили приблизительно тот же результат, что и при оплате его стоимости натурой".
Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд газа, основным поставщиком которого в республику является Азербайджан. От транзита российского газа в Армению Грузия получала 10% общего объема его транспортировки.
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