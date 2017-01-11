SOCAR Petroleum увеличивает уставный капитал на 54 млн манатов

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" компании SOCAR) увеличивает уставный капитал на 53 млн 885,1 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"Палата зарегистрировала проспект допэмиссии акций SOCAR Petroleum на 53 млн 885,1 тыс. манатов. Допэмиссия разделена на 179,617 тыс. акций номиналом в 300 манат за ценную бумагу", - сообщили в MBNP.

SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года. В настоящее время в Азербайджане под брендом «SOCAR» действуют 22 АЗС.

На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо.

А.Азизов