Премьер Италии перенес небольшую хирургическую операцию

Итальянские врачи провели ангиопластику председателю Совета министров страны Паоло Джентилони после его возвращения из Парижа, сообщают в среду местные СМИ.

Операция была проведена в клинике Агостино Джемелли в Риме. В настоящий момент состояние премьера оценивается как стабильное.

62-летний П.Джентилони стал премьером Италии в декабре после того, как Маттео Ренци подал в отставку.

Ангиопластика - хирургическое вмешательство для расширения суженных сосудов сердца. Этот метод используется при лечении ишемической болезни сердца.