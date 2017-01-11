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Дальнее зарубежье 11.01.2017 15:19

Премьер Италии перенес небольшую хирургическую операцию

Итальянские врачи провели ангиопластику председателю Совета министров страны Паоло Джентилони после его возвращения из Парижа, сообщают в среду местные СМИ.

Операция была проведена в клинике Агостино Джемелли в Риме. В настоящий момент состояние премьера оценивается как стабильное.

62-летний П.Джентилони стал премьером Италии в декабре после того, как Маттео Ренци подал в отставку.

Ангиопластика - хирургическое вмешательство для расширения суженных сосудов сердца. Этот метод используется при лечении ишемической болезни сердца.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]