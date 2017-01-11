Американские солдаты учатся в Эстонии воевать в зимних условиях

Американские солдаты приступили в Эстонии к обучению ведения боевых действий в зимних условиях.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Сил обороны, они учатся ходить на лыжах, одеваться и даже питаться в условиях холодного климата. На этой неделе они также узнают, как вести себя при попадании в полынью.
"Многие солдаты видят снег впервые в жизни. Мы шаг за шагом учимся - как стоять на лыжах, двигаться, падать. Позже будем овладевать навыками стрельбы и переходов с полным боевым снаряжением", - рассказал руководитель курсов капитан Кайдо Кивистик (Kaido Kivistik) и добавил, что многие наслаждаются действиями в условиях зимы.
Курсы проводятся на базе батальона разведки Сил обороны Эстонии, в них принимают участие 40 военнослужащих из США.
Рота 503 пехотного полка 173 воздушно-десантной бригады США прибыла в Эстонию в сентябре, ее ротация пройдет в феврале.
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