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Финансы 11.01.2017 15:44

SOCAR в 2016г выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму около 1,4 млрд манатов

Налоговые отчисления компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 395,421 млн манатов, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

Как сообщалось, в 2015 году SOCAR выплатила в госбюджет налогов на сумму 1 млрд 480,195 млн манатов. Таким образом, объем налоговых отчислений компании за 2016 год снизился на 5,7%.

В декабре 2016 года налоговые отчисления SOCAR в госбюджет Азербайджана составили 129,056 млн манатов.

Платежи SOCAR по отчислениям на обязательное социальное страхование за 2016 год составили 144,417 млн манатов (рост на 3,7%). В декабре отчисления компании составили 12 млн 666 тыс. манатов.

На 2016 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет был определен на уровне 1 млрд 240 млн манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, БЮДЖЕТ, НАЛОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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