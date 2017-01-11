SOCAR в 2016г выплатила налогов в госбюджет Азербайджана на сумму около 1,4 млрд манатов

Налоговые отчисления компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана в 2016 году составили 1 млрд 395,421 млн манатов, сообщается в информации, размещенной на официальном сайте SOCAR.

Как сообщалось, в 2015 году SOCAR выплатила в госбюджет налогов на сумму 1 млрд 480,195 млн манатов. Таким образом, объем налоговых отчислений компании за 2016 год снизился на 5,7%.

В декабре 2016 года налоговые отчисления SOCAR в госбюджет Азербайджана составили 129,056 млн манатов.

Платежи SOCAR по отчислениям на обязательное социальное страхование за 2016 год составили 144,417 млн манатов (рост на 3,7%). В декабре отчисления компании составили 12 млн 666 тыс. манатов.

На 2016 год план для SOCAR по налоговым платежам в госбюджет был определен на уровне 1 млрд 240 млн манатов.

Н.Аббасова