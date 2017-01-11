В российскую армию в ходе осеннего призыва направлены 152 тыс. человек

Более 620 тысяч призывников прибыли в военкоматы в ходе осеннего призыва, из них 152 тысячи отправились в армию, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"На заседание комиссий прибыли 623 тысячи призывников, в отношении 152 тысяч вынесены решения о призыве, а более 470 тысячам предоставлены отсрочки или освобождения от призыва", - сказал В.Тонкошкуров в среду в ходе подведения итогов осеннего призыва.

По его словам, всего в ходе призыва работали около 3 тысяч призывных комиссий, в их работе приняли участие более 1,8 тысячи представителей общественных организаций. Присутствовали при вынесении решений в отношении их сыновей более 9,5 тысячи родителей, а в медицинском освидетельствовании участвовали более 13 тысяч врачей.

В России 1 октября начался осенний призыв на военную службу 152 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет, который завершился 31 декабря 2016 года.