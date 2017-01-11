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Карабахский конфликт 11.01.2017 16:04

МИД Азербайджана изучает вопрос, связанный с незаконным посещением Нагорного Карабаха журналистом из Индонезии

МИД Азербайджана изучает информацию, связанную с незаконным посещением Нагорного Карабаха представителем индонезийского журнала «Темпо» Фамегой Путри.

«Посольству Азербайджана в Индонезии поручено расследовать вопрос, связанный с незаконным посещением представителем журнала «Темпо» Фамегой Путри оккупированных азербайджанских территорий», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ф.Путри в 2016 году незаконно побывал на оккупированных территориях Азербайджана и подготовил по итогам поездки статью, которая была опубликована в журнале «Темпо».

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАРАБАХ, ИНДОНЕЗИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]