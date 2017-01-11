МИД Азербайджана изучает вопрос, связанный с незаконным посещением Нагорного Карабаха журналистом из Индонезии

МИД Азербайджана изучает информацию, связанную с незаконным посещением Нагорного Карабаха представителем индонезийского журнала «Темпо» Фамегой Путри.
«Посольству Азербайджана в Индонезии поручено расследовать вопрос, связанный с незаконным посещением представителем журнала «Темпо» Фамегой Путри оккупированных азербайджанских территорий», - заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Ф.Путри в 2016 году незаконно побывал на оккупированных территориях Азербайджана и подготовил по итогам поездки статью, которая была опубликована в журнале «Темпо».
Р.Бабаев
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