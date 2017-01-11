Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8719 RUR   0.0295 GBR   2.1575 TRY   0.4648

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.82 Brent   53.64

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 13 Янв 14 Янв

ТЭК 11.01.2017 16:05

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $54 за баррель

Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:33 поднялась на $0,42 (0,78%) - до $54,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,39 (0,77%) - до $51,21 за баррель.

По мнению аналитика Международного энергетического агентства (МЭА) Нила Аткинсона, нефтедобывающие страны стремятся удержать цены на нефть в районе $50 за баррель. При более низких котировках они могут испытать проблемы с пополнением бюджетов за счет продажи топлива, а при их существенном повышении возникнет риск стремительного роста добычи в США.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, два НПЗ в Юго-Восточной Азии получат на 30% меньше нефти из Саудовской Аравии, которая снижает добычу в соответствии с соглашением о коллективном сокращении производства топлива. Кроме того, один из покупателей саудовской нефти в Индии сообщил об уменьшении поставок на 20%.

Между тем многие инвесторы опасаются, что рост добычи в отдельных странах замедлит ребалансировку рынка.

Так, Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. баррелей в сутки, за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal.

Накануне Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн б/с с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. В 2018 году Минэнерго ожидает повышения добычи до 9,3 млн б/с.

Также рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения резервов на 1,75 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Нефть слабо дорожает после двух дней падения, Brent ниже $54 Цены на нефть растут после падения накануне, Brent торгуется у $55,1 за баррель Нефть незначительно дорожает, Brent торгуется чуть выше $55 Цены на нефть падают в понедельник, Brent подешевела до $56,1 за баррель Нефть перешла к снижению, Brent торгуется ниже $57 Цены на нефть растут и завершают в плюсе четвертую неделю, Brent торгуется у $57,4 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]