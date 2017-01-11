Инфляция в Бразилии вернулась к целевому диапазону в конце 2016г на фоне рецессии

Темпы инфляции в Бразилии замедлились в 2016 году больше, чем ожидали аналитики, и впервые за два года вернулись к целевому диапазону, установленному бразильским ЦБ, на фоне самой тяжелой рецессии в современной истории страны.
В декабре потребительские цены в Бразилии выросли на 6,29% в годовом выражении, подъем был самым слабым с середины 2014 года, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.
Бразильский центробанк таргетирует инфляцию на уровне 4,5% плюс-минус два процентных пункта, т.е. от 2,5% до 6,5%.
Согласно проведенному ЦБ опросу экономистов, инфляция замедлится до 4,81% к концу 2017 года и до 4,5% к концу 2018 года.
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