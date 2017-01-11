Совет сотрудничества высшего уровня РФ и Турции планирует собраться в начале этого года в Москве, заявляют в Анкаре

Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня может состояться в скором времени в Москве, сообщил в среду пожелавший остаться неназванным представитель МИД Турции агентству "Анадолу".
"Совет сотрудничества высшего уровня планирует собраться в начале этого года, но точная дата пока не определена", - сказал турецкий дипломат.
Он отметил, что в Анкаре от предстоящего заседания ожидают значимых конкретных результатов.
Последнее, пятое заседание Совета состоялось в декабре 2014 года. По его итогам был подписан пакет документов о сотрудничестве.
Отношения между Москвой и Анкарой резко обострились после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкими ВВС был сбит российский самолет Су-24. В июне прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес официальные извинения лидеру РФ Владимиру Путину, которые были приняты. Россия и Турция начали процесс восстановления отношений.
О том, что заседание Совета может пройти в первой половине 2017 года, сообщил в декабре прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Мы договорились ускорить разработку совместных программных документов, а также подготовить заседание Совета сотрудничества высшего уровня, которое на уровне президентов планируется в первой половине следующего года", - сказал Д.Медведев 6 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.
Между тем, представитель МИД Турции отверг предположение о том, что Анкара, налаживая активное сотрудничество с Москвой, переориентировалось с Запада на Россию. "Одно не является альтернативой другому", - сказал дипломат.
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