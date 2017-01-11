Казахстан заверил Киргизию, что не ограничивает транзит киргизской молочной и мясной продукции в Россию

Казахстан разъяснил ситуацию вокруг транзита киргизской продукции через свою территорию, поставки в Россию разрешены всеми видами транспорта, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Киргизии.

По словам представителя пресс-службы, "в ответ на официальное письмо правительства Киргизии об условиях транзита киргизских товаров через территорию Казахстана поступил ответ со стороны заместителя премьер-министра соседней республики Аскара Мырзахметова".

В письме сообщается, что, "перемещение из Киргизии через территорию Казахстана в Россию готовой молочной, мясной и рыбной продукции с киргизских предприятий, включенных в реестр предприятий Евразийского экономического союза, осуществлялось и будет осуществляться в прежнем режиме в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между ветеринарными службами трех государств, то есть всеми видами транспорта".

"В целях увеличения товарооборота в дополнение к ранее разрешенным группам товаров, казахстанская сторона с 1 января 2017 года расширила перечень товаров, разрешенных к перемещению через территорию республики из Киргизии в Россию", - отметили в пресс-службе киргизского правительства.

По словам собеседника агентства, "86 дополнительных групп товаров, из них 40 групп товаров разрешены к перемещению всеми видами транспорта, 46 групп товаров - в соответствии с рекомендациями кодекса здоровья наземных животных железнодорожным транспортом в опломбированных вагонах".

"Таким образом, все отечественные предприятия, включенные в Единый реестр ЕАЭС, могут экспортировать свою продукцию как железнодорожным, так и автомобильным транспортом", - добавил он.

Вопрос транзитных перевозок киргизской молочной и мясной продукции в Россию через территорию Казахстана возник после уведомления казахстанского Министерства сельского хозяйства о наличии соответствующего запрета. Правительство Киргизии обратилось с официальным письмом для разъяснения ситуации.

Заместитель премьер-министра Киргизии Олег Панкратов сообщил журналистам, что Казахстан разрешил лишь железнодорожный транзит киргизской продукции. По его словам, система ветеринарного контроля на территории республики, не отвечает требованиям ЕАЭС.