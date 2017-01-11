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11.01.2017 16:15

Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую автономную республику открыл в среду ряд социальных объектов, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев открыл в Джульфинском районе систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел.

В рамках проекта в Джульфе проведена канализационная сеть протяженностью 34,5 км.

Система обеспечит круглосуточную подачу питьевой воды в город Джульфу и село Гюлюстан.

Президент также открыл в Нахчыване семиэтажный жилой дом для офицеров и прапорщиков МЧС автономной республики.

Глава государства открыл в среду солдатское общежитие и солдатско-бытовой комплекс в одной из воинских частей Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР. И.Алиев ознакомился с военной техникой, принятой недавно на вооружение армии.

Президент также открыл в среду систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел в Шахбузском районе, а также здание русскоязычной средней общеобразовательной школы №3 после капитального ремонта. Глава государства выступил перед педагогическим коллективом школы и представителями городской общественности.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАХЧЫВАН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]