Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую автономную республику открыл в среду ряд социальных объектов, сообщает сайт главы государства.
В частности, И.Алиев открыл в Джульфинском районе систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел.
В рамках проекта в Джульфе проведена канализационная сеть протяженностью 34,5 км.
Система обеспечит круглосуточную подачу питьевой воды в город Джульфу и село Гюлюстан.
Президент также открыл в Нахчыване семиэтажный жилой дом для офицеров и прапорщиков МЧС автономной республики.
Глава государства открыл в среду солдатское общежитие и солдатско-бытовой комплекс в одной из воинских частей Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР. И.Алиев ознакомился с военной техникой, принятой недавно на вооружение армии.
Президент также открыл в среду систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел в Шахбузском районе, а также здание русскоязычной средней общеобразовательной школы №3 после капитального ремонта. Глава государства выступил перед педагогическим коллективом школы и представителями городской общественности.
Р.Бабаев
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