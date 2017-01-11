Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую автономную республику открыл в среду ряд социальных объектов, сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев открыл в Джульфинском районе систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел.

В рамках проекта в Джульфе проведена канализационная сеть протяженностью 34,5 км.

Система обеспечит круглосуточную подачу питьевой воды в город Джульфу и село Гюлюстан.

Президент также открыл в Нахчыване семиэтажный жилой дом для офицеров и прапорщиков МЧС автономной республики.

Глава государства открыл в среду солдатское общежитие и солдатско-бытовой комплекс в одной из воинских частей Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской АР. И.Алиев ознакомился с военной техникой, принятой недавно на вооружение армии.

Президент также открыл в среду систему снабжения питьевой водой и канализации райцентра и окрестных сел в Шахбузском районе, а также здание русскоязычной средней общеобразовательной школы №3 после капитального ремонта. Глава государства выступил перед педагогическим коллективом школы и представителями городской общественности.

Р.Бабаев