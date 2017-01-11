Почти 300 тыс. нелегалов прибыли в Германию в 2016 году - МВД ФРГ

Число нелегальных иммигрантов, прибывших на территорию Германии в прошлом году, составило около 280 тыс. человек, сообщили в среду в министерстве внутренних дел ФРГ.

По данным министерства, таким образом, число нелегалов значительно снизилось по сравнению с 2015 годом, когда в Германию незаконным образом направились почти 900 тыс. человек.

При этом германские власти в прошлом году получили примерно 750 тыс. ходатайств о предоставлении убежища - на 200 тыс. больше, чем в 2015 году.

Основными причинами снижения притока нелегалов в страну стало закрытие в марте так называемого "балканского маршрута", а также заключение соглашения между ЕС и Турцией об урегулировании миграционного кризиса.