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Дальнее зарубежье 11.01.2017 18:27

Почти 300 тыс. нелегалов прибыли в Германию в 2016 году - МВД ФРГ

Число нелегальных иммигрантов, прибывших на территорию Германии в прошлом году, составило около 280 тыс. человек, сообщили в среду в министерстве внутренних дел ФРГ.

По данным министерства, таким образом, число нелегалов значительно снизилось по сравнению с 2015 годом, когда в Германию незаконным образом направились почти 900 тыс. человек.

При этом германские власти в прошлом году получили примерно 750 тыс. ходатайств о предоставлении убежища - на 200 тыс. больше, чем в 2015 году.

Основными причинами снижения притока нелегалов в страну стало закрытие в марте так называемого "балканского маршрута", а также заключение соглашения между ЕС и Турцией об урегулировании миграционного кризиса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ИММИГРАНТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]