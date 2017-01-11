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Дальнее зарубежье 11.01.2017 18:48

Кандидат в президенты Франции Фийон негативно воспринял хвалебное высказывание Асада в свой адрес

Кандидат на президентских выборах во Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон призвал прессу не полагаться на утверждения сирийского президента Башара Асада.

"Башар Асад - диктатор. Он манипулятор. И я обращаю внимание французских СМИ на то, что вовсе не обязательно поддаваться на манипуляции Башара Асада", - заявил Ф.Фийон в среду каналу BFMTV и интернет-радио RMC.

Так Ф.Фийон он отреагировал на недавнее интервью Б.Асада, который приветствовал его позицию по Сирии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, АСАД, ФИЙОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]