Кандидат в президенты Франции Фийон негативно воспринял хвалебное высказывание Асада в свой адрес

Кандидат на президентских выборах во Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон призвал прессу не полагаться на утверждения сирийского президента Башара Асада.

"Башар Асад - диктатор. Он манипулятор. И я обращаю внимание французских СМИ на то, что вовсе не обязательно поддаваться на манипуляции Башара Асада", - заявил Ф.Фийон в среду каналу BFMTV и интернет-радио RMC.

Так Ф.Фийон он отреагировал на недавнее интервью Б.Асада, который приветствовал его позицию по Сирии.