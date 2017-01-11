В российском Генштабе заявляют о снижении на 20% числа уклоняющихся от службы в армии

Количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось на 20%, заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"Количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом стало меньше на 20%", - сказал В.Тонкошкуров в среду на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, отношение общества к Вооруженным силам и службе в армии в последние годы существенно улучшилось. Он также привел данные Российского центра изучения общественного мнения, согласно которым положительно относятся к армии 89% опрошенных, отсутствие неуставных взаимоотношений в воинских коллективах отметили 92% респондентов.

В.Тонкошкуров добавил, что профилактические мероприятия с гражданами, уклоняющимися от прохождения военной службы, проводят не только органы военного управления и военные комиссариаты, но и правоохранители.

"Минобороны России многое сделано по повышению привлекательности военной службы и улучшению условий ее прохождения военнослужащими: значительно активизирована боевая подготовка, улучшено оснащение вооружением и военной техникой, созданы хорошие бытовые условия, усовершенствовано продовольственное и вещевое обеспечение, расширены социальные льготы и многое другое", - сообщил генерал.