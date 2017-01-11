Будущий глава администрации Трампа назвал оскорбительной чушью слухи о российском компромате

Будущий глава аппарата Белого Дома Райнс Прибус назвал фальшивым доклад о том, что российские спецслужбы якобы собирали компромат на избранного президента Дональда Трампа.
"Это - оскорбительная чушь, которая даже не достойна того, чтобы мы обсуждали ее здесь сегодня", - сказал он, выступая на утреннем шоу на телеканале Эн-Би-Си.
Р.Прибус отметил, что автор доклада строит свою версию на том, что один из помощников Д.Трампа ездил в Прагу, где встречался с сотрудниками российских спецслужб. "Этот человек даже никогда не был в Праге, я видел его паспорт. Он в это время находился в Калифорнии", - сказал он.
Будущий глава администрации подчеркнул, что во время встречи Д.Трампа с представителями разведслужб, на которой ему доложили о кибератаках со стороны России, тема предполагаемого сбора компромата "не обсуждалась".
Он добавил, что от публикации этого доклада отказалась газета "Нью-Йорк таймс", посчитав информацию не заслуживающей доверия.
"Это - не документ, подготовленный разведкой", - сказал он, подчеркнув, что доклад готовили оппоненты Д.Трампа в период предвыборной кампании.
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