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ТЭК 11.01.2017 16:48

Азерэнержи увеличил в 2016г выработку электроэнергии на 0,4%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в 2016 года произвело 22,6 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

В 2015 году "Азерэнержи" выработало 22,5 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, за 2016 год рост выработки составил 0,4%.

В декабре 2016 года Азерэнержи выработало 2,2 млрд кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРЭНЕРЖИ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]