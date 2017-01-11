Азерэнержи увеличил в 2016г выработку электроэнергии на 0,4%

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в 2016 года произвело 22,6 млрд кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

В 2015 году "Азерэнержи" выработало 22,5 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, за 2016 год рост выработки составил 0,4%.

В декабре 2016 года Азерэнержи выработало 2,2 млрд кВт/час электроэнергии.

Н.Аббасова