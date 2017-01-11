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Дальнее зарубежье 11.01.2017 19:45

Трамп считает, что разведслужбы США не должны были допустить утечку в СМИ "фальшивок" о его связях с РФ

Американским разведслужбам не следовало допускать утечку в СМИ не соответствующих действительности данных о связях Дональда Трампа с РФ, считает будущий президент США.

"Разведслужбам ни в коем случае не следовало допустить утечку "фальшивых" новостей. Это - попытка навредить мне напоследок (перед инаугурацией - ИФ). Мы ведь живем не в нацистской Германии?", - написал он в "Твиттере".

Так Д.Трамп прокомментировал публикацию в некоторых американских СМИ о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.

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Тэги: США, ТРАМП, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]