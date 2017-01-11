Американским разведслужбам не следовало допускать утечку в СМИ не соответствующих действительности данных о связях Дональда Трампа с РФ, считает будущий президент США.
"Разведслужбам ни в коем случае не следовало допустить утечку "фальшивых" новостей. Это - попытка навредить мне напоследок (перед инаугурацией - ИФ). Мы ведь живем не в нацистской Германии?", - написал он в "Твиттере".
Так Д.Трамп прокомментировал публикацию в некоторых американских СМИ о том, что на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и Д.Трампу в рамках доклада о кибератаках были представлены документы о том, что "российские агенты" якобы обладают данными личного и финансового характера, компрометирующими Д.Трампа.
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