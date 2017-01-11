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Карабахский конфликт 11.01.2017 17:27

«Черный список» Баку включает 180 иностранных журналистов, незаконно посетивших Нагорный Карабах

В «Список иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана» входят 180 иностранных журналистов.

«За незаконное посещение оккупированных территорий (Нагорный Карабах - ИФ) 180 иностранных журналистов находятся в "черном списке нежелательных в Азербайджане лиц. Большинство из них журналисты из России, Германии, Франции и Украины", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МИД республики.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в целом, в «черный список» включены имена 623 человек.

«В 2016 году около 20 из них принесли официальные извинения, в связи с этим имена были исключены из данного списка. Среди них есть журналисты из Литвы, Японии и Австрии. Чаще всего оккупированные территории Азербайджана посещали представители России, Германии, Франции, Италии и США», - отметил представитель МИД.

Расследование причин посещения иностранцами оккупированных территорий выявило, что в 2016 году, как и раньше, большинство из них оказались в Нагорном Карабахе путем обмана.

Х.Гаджиев отметил, что большинство людей, попавших в «черный список» МИД Азербайджана, являются лицами, попавшими под влияние армянского лобби и этнических армян.

«В большинстве случаев армяне отправляют на оккупированные территории людей обманным путем. Они сначала приезжают на территорию Армении, откуда, не предупредив о последствиях, их везут на оккупированные территории Азербайджана», - сказал официальный представитель МИД.

По его словам, такие случаи часто встречаются и среди журналистов, которых также обманным путем завлекают на оккупированные земли.

Вместе с тем Х.Гаджиев отметил, что журналисты могут посетить оккупированные территории, проявив уважение к территориальной целостности Азербайджана, и заблаговременно получив аккредитацию в МИД Азербайджана.

«Такой положительный опыт, в частности, имеется с журналистами Евроньюс, Аль-Джазиры, Польского телевидения и др. При этом не всегда МИД Азербайджана согласно с содержанием подготовленных журналистами материалов, но, тем не менее, с уважением относится к их профессиональной деятельности. В то же время, если оказавшиеся в «черном списке» журналисты обратятся в МИД Азербайджана с письмом, в котором выразят раскаяние, то будет рассмотрен вопрос об их исключении из «черного списка», - подчеркнул пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ЖУРНАЛИСТЫ, СПИСОК, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]