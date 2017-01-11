SOCAR опровергает информацию о привлечении одного из вице-президентов к следствию

Информация, распространенная рядом СМИ о привлечении к следствию вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы SOCAR.

«В среду посредством ряда электронных СМИ была распространена информация о якобы привлечении Х.Мамедова к следствию. В официальном порядке заявляем, что эта информация абсолютно безосновательна. Ни один из вице-президентов SOCAR к следствию по какому-либо уголовному делу не привлекался», - подчеркивается в заявлении.

Компания доводит до сведения руководителей сайтов, распространяющих недостоверную информацию, что они несут ответственность в соответствии с положениями закона «О СМИ».

Н.Аббасова