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ТЭК 11.01.2017 17:29

SOCAR опровергает информацию о привлечении одного из вице-президентов к следствию

Информация, распространенная рядом СМИ о привлечении к следствию вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по кадрам, режиму и информационным технологиям Халика Мамедова не соответствует действительности, говорится в заявлении пресс-службы SOCAR.

«В среду посредством ряда электронных СМИ была распространена информация о якобы привлечении Х.Мамедова к следствию. В официальном порядке заявляем, что эта информация абсолютно безосновательна. Ни один из вице-президентов SOCAR к следствию по какому-либо уголовному делу не привлекался», - подчеркивается в заявлении.

Компания доводит до сведения руководителей сайтов, распространяющих недостоверную информацию, что они несут ответственность в соответствии с положениями закона «О СМИ».

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ИНФОРМАЦИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]