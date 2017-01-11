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Финансы 11.01.2017 17:30

Основные риски для мировой экономики сосредоточены в развитых странах - ЕАБР

Основные риски для мировой экономики в этом году будут концентрироваться в США и в развитых странах Европы, полагает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Риски, связанные с китайской экономикой, сохраняются, но наблюдается их смягчение, заявил он в интервью агентству "Синьхуа".

"Основные риски для мировой экономики концентрируются в развитых странах. Концентрируются вокруг бюджетной, торговой и денежно-кредитной политики США и долговой проблемы Европы", - полагает эксперт.

"В 2017 году ключевой риск - это риск протекционизма. Очень большой вопрос, какой будет торгово-экономическая политика США. Второй вопрос - денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. Если эта политика будет жесткой, это может дать негативный эффект для мировой экономики и развивающихся рынков", - отмечает он.

В Европе главные риски, по мнению экономиста, связаны с финансовой системой. Обострение банковского кризиса в Европе может усугубить другие глубинные европейские проблемы.

"Риски, связанные с китайской экономикой, о которых много говорили в 2016 году, сохраняются. Но во второй половине года мы видели некоторое затухание и смягчение этих рисков", - сказал Я.Лисоволик.

"Если есть какой-то триггер, способный запустить негативные процессы в мировой экономике, то он возникнет, скорее, со стороны США и Западной Европы, а не на Востоке. Развитие процессов в Азии, как мне кажется, не дает таких рисков, такой уязвимости, как это наблюдается сейчас в ряде развитых стран Запада", - подчеркнул он.

"На евразийском пространстве мы ждем возобновления экономического роста. Ждем, что экономика региона ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, а также другие страны союза, вернутся в целом в позитивную область. Это создает позитивные возможности, в том числе и для Китая, который интенсифицировал свое экономическое взаимодействие со странами региона", - считает главный экономист ЕАБР.

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, ЕАБР, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]