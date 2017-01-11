Баку просит международные организации оказать давление на Ереван с целью выдачи тела азербайджанского солдата

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в международные организации с призывом оказать давление на Ереван с целью выдачи Арменией тела погибшего при отражении армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова.

«С учетом того, что подобные случаи происходили и раньше, и что практика содержания у себя в течение долгого времени тел превратилось в тенденцию, Госкомиссия обращается к соответствующим международным организациям с просьбой серьезно потребовать у Армении следовать принципам Женевской конвенции», - говорится в обращении Госкомиссии в адрес международных организаций.

Госкомиссия высоко оценила усилия Международного Комитета Красного Креста и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении возвращения Азербайджану тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.

Р.Бабаев