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Карабахский конфликт 11.01.2017 17:32

Баку просит международные организации оказать давление на Ереван с целью выдачи тела азербайджанского солдата

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана обратилась в международные организации с призывом оказать давление на Ереван с целью выдачи Арменией тела погибшего при отражении армянской провокации азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова.

«С учетом того, что подобные случаи происходили и раньше, и что практика содержания у себя в течение долгого времени тел превратилось в тенденцию, Госкомиссия обращается к соответствующим международным организациям с просьбой серьезно потребовать у Армении следовать принципам Женевской конвенции», - говорится в обращении Госкомиссии в адрес международных организаций.

Госкомиссия высоко оценила усилия Международного Комитета Красного Креста и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении возвращения Азербайджану тела азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря 2016 года при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В результате инцидента погиб азербайджанский солдат Чингиз Гурбанов, тело которого находится у армянской стороны. Азербайджан обратился к международным организациям с целью оказать содействие в возвращении тела военнослужащего. Однако официальные органы Армении отказываются отвечать на настойчивые обращения международных структур о возвращении тела Ч.Гурбанова.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГОСКОМИССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]