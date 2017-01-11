В Брюсселе задержаны подозреваемые в помощи братьям эль-Бакрауи, устроивших теракт 22 марта

В брюссельской коммуне Лакен задержана пара, которую подозревают в оказании логистической поддержки исполнителям терактов 22 марта 2016 года в Брюсселе братьям Ибрагиму и Халиду эль-Бакрауи, сообщила в среду газета "Дерньер Эр".

По ее данным, операция проводилась накануне антитеррористическим подразделением столичной полиции. В результате задержаны Фарид К. и его сожительница М.Б., известные ранее правоохранителям по эпизодам, не связанным с терроризмом.

По предположению издания, подозреваемые могли быть связаны также с исполнителями терактов 13 ноября 2015 года в Париже, так как бельгийских полицейских в ходе операции сопровождали французские коллеги.

Согласно источнику "Дерньер Эр", задержанные могли исполнять роль "почтового ящика" для ряда террористов, которых полиция разыскивала по обе стороны границы, и, в первую очередь, для братьев эль-Бакрауи, взорвавшихся в аэропорту Брюсселя и в брюссельском метро 22 марта 2016 года.

В среду судебный следователь должен решить, будет ли выдвинуто против них обвинение и выдан ордер на арест.