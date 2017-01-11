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11.01.2017 17:51

Израильские арабы намерены протестовать против сноса их домов

Израильские арабы планируют выйти на улицы в знак протеста против сноса их домов, построенных без необходимого разрешения, сообщает в среду газета ливанская газета "Дэйли стар".

Арабы жалуются на дискриминацию со стороны властей Израиля, из-за чего они не могут получить разрешение на строительство для расширения своих поселений, отмечается в сообщении.

Накануне власти снесли 11 домов в городе Калансуа на севере Израиля, населенном преимущественно арабами.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРАБЫ, ДОМА, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]