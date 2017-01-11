Израильские арабы намерены протестовать против сноса их домов

Израильские арабы планируют выйти на улицы в знак протеста против сноса их домов, построенных без необходимого разрешения, сообщает в среду газета ливанская газета "Дэйли стар".

Арабы жалуются на дискриминацию со стороны властей Израиля, из-за чего они не могут получить разрешение на строительство для расширения своих поселений, отмечается в сообщении.

Накануне власти снесли 11 домов в городе Калансуа на севере Израиля, населенном преимущественно арабами.