Израильские арабы намерены протестовать против сноса их домов

Израильские арабы планируют выйти на улицы в знак протеста против сноса их домов, построенных без необходимого разрешения, сообщает в среду газета ливанская газета "Дэйли стар".
Арабы жалуются на дискриминацию со стороны властей Израиля, из-за чего они не могут получить разрешение на строительство для расширения своих поселений, отмечается в сообщении.
Накануне власти снесли 11 домов в городе Калансуа на севере Израиля, населенном преимущественно арабами.
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