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Дальнее зарубежье 11.01.2017 20:20

Экс-шеф Пентагона Гейтс поддерживает кандидатуру Тиллерсона

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в среду распространил заявление, в котором высказался в поддержку назначения Рекса Тиллерсона на пост главы государственного департамента.

"Я всецело поддерживаю избранного президента в его выборе Рекса Тиллерсона на пост следующего госсекретаря. На этом посту он смог бы использовать знания, опыт и успешное сотрудничество с десятком правительств и лидеров в каждом уголке мира", - говорится в заявлении Р.Гейтса.

По его словам, "это целостный человек (Р.Тиллерсон), единственной целью которого в ведомстве (в госдепе) станет защита и продвижение интересов США".

В настоящий момент в сенатском комитете по международным делам идет обсуждение кандидатуры Р.Тиллерсона как будущего главы внешнеполитического ведомства США.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЭКС/ГЛАВА, ТИЛЛЕРСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]