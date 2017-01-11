Экс-шеф Пентагона Гейтс поддерживает кандидатуру Тиллерсона

Бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в среду распространил заявление, в котором высказался в поддержку назначения Рекса Тиллерсона на пост главы государственного департамента.
"Я всецело поддерживаю избранного президента в его выборе Рекса Тиллерсона на пост следующего госсекретаря. На этом посту он смог бы использовать знания, опыт и успешное сотрудничество с десятком правительств и лидеров в каждом уголке мира", - говорится в заявлении Р.Гейтса.
По его словам, "это целостный человек (Р.Тиллерсон), единственной целью которого в ведомстве (в госдепе) станет защита и продвижение интересов США".
В настоящий момент в сенатском комитете по международным делам идет обсуждение кандидатуры Р.Тиллерсона как будущего главы внешнеполитического ведомства США.
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