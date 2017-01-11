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СНГ 11.01.2017 20:36

Более 900 граждан РФ, пытавшихся уклониться от призыва, стали фигурантами уголовных дел

Почти 11,5 тыс. человек были привлечены к административной ответственности в ходе осеннего призыва 2016 года, большинство из них - за неявку по повестке без уважительных причин и уклонение от прохождения медицинского освидетельствования, сообщил врио начальника управления надзора за исполнением законов о федеральной безопасности Главной военной прокуратуры полковник юстиции Андрей Прокудин.

"В отношении более 900 граждан, пытавшихся уклониться от призыва и службы, материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности. По большинству из них уже возбуждены и расследуются уголовные дела", - сказал А.Прокудин, выступая в среду на совещании в Минобороны РФ по итогам осеннего призыва.

Вместе с тем, в прошлом году почти на треть сократилось число правонарушений среди военнослужащих, проходящих службу по призыву, в том числе фактов неуставных взаимоотношений, отметил А.Прокудин.

По его словам, в ходе подготовки и проведения осенней призывной кампании военными прокурорами было проведено около 700 проверок военных комиссариатов, призывных и сборных пунктов всех субъектов РФ, а также воинских частей и подразделений, куда непосредственно прибывали молодые люди для прохождения военной службы.

"По итогам проведённых проверок мы констатируем, что в целом осенний призыв прошёл организованно и в строгом соответствии с требованиями законодательства", - добавил А.Прокудин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИЗЫВ, УКЛОНЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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