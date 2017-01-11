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Регион 11.01.2017 18:52

Станцию стамбульского метро закрыли из-за информации о присутствии человека, напавшего на клуб в Стамбуле

Станция метро "Багджылар" в Стамбуле закрыта в среду после появления информации о том, что на ней может находиться человек, устроивший нападение на стамбульский клуб "Рейна" в новый год, сообщает турецкое телевидение.

Телевидение отмечает, что один из пассажиров узнал в прохожем напавшего на клуб.

На станцию метро и к прилегающим районам направляются усиленные отряды полиции и спецназа.

Жертвами нападения на клуб "Рейна" в Новый год в Стамбуле стали 39 человек, еще 69 получили ранения

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Тэги: ТУРЦИЯ, МЕТРО, СТАНЦИЯ, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]