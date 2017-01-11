На Украине шесть человек умерли от гриппа в первую неделю года - Минздрав

Шесть человек скончалось от гриппа на Украине со 2 по 8 января 2017 года, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения во вторник.
"На 1 неделе зарегистрировано шесть летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по одному случаю, в Запорожской, Львовской - по два случая, из них один ребенок", - сказано в сообщении Минздрава со ссылкой на информацию Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в среду .
За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.
"Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", - сказано в сообщении.
В первую неделю 2017 года интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 13 областях Украины.
Самый высокий показатель заболеваемости в Волынской - 945,0 на 100 тыс. населения, наименьший - в Луганской областях - 136,9 на 100 тыс. населении.
Президент Алиев высоко оценивает военный потенциал Нахчыванской АР Азербайджана
Омбудсман Азербайджана обратилась к президенту «Красного Креста» с просьбой содействовать возвращению тела азербайджанского солдата
Израильские арабы намерены протестовать против сноса их домов
Транспортный коридор «Север-Юг» позволит продукции Нахчывана выйти на мировые рынки – президент Азербайджана
Основные риски для мировой экономики сосредоточены в развитых странах - ЕАБР
SOCAR опровергает информацию о привлечении одного из вице-президентов к следствию
Владелец бренда Nutella выступил в защиту пальмового масла
Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вывоз из страны свыше 1 млн российских рублей
Уоррен Баффет экономит на завтраках в McDonalds в дни спада на бирже
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов