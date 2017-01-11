Тиллерсон назвал незаконным вхождение Крыма в состав России

Россия не имела законных прав на возвращение Крыма в свой состав, заявил в среду на слушаниях в сенате кандидат на пост главы госдепартамента Рекс Тиллерсон.
"Нет. Это был захват территории, которая не являлась их (России - ИФ)", - сказал он.
По мнению Р.Тиллерсона, США дали "слабый ответ" России на ее действия в Крыму, что побудило Россию к дальнейшей активности на востоке Украины.
Р.Тиллерсон подчеркнул, что в тех условиях США должны были действовать более решительно, например, передавать Украине разведданные о ситуации на востоке страны и предоставлять ей оборонительное оружие.
Он добавил, что минские договоренности пока что не выполнены.
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