"Прогресс МС-04" потерпел крушение из-за возгорания и разрушения насоса окислителя - Роскомос

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел крушение предварительно из-за неисправности третьей ступени ракеты-носителя, сообщает Роскосмос.
"Наиболее вероятная причина аварии - вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя", - говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в "Интерфакс".
По данным Роскосмоса, причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте.
В сообщении отмечается, что в результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля (ТГК).
"Падение фрагментов ракеты космического назначения произошло в труднодоступном горно-лесистом районе в приблизительно 100 км западнее г. Кызыл (Республика Тыва) без причинения материального ущерба наземной инфраструктуре. Фрагменты третьей ступени РН и ТГК, достигшие земной поверхности, не представляли опасности для окружающей среды и населения", - говорится в сообщении.
В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК "Прогресс МС-05".
Ранее источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что авария космического грузовика "Прогресс МС-04" была спровоцирована повреждением двигательной установки при нештатном отделении третьей ступени.
"После отделения корабля от третьей ступени ракеты-носителя ее двигатель по неустановленной причине не отключился, а продолжил работу. В результате третья ступень ударилась о корабль и критически повредила его двигательную установку", - рассказал собеседник агентства.
1 декабря 2016 года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик "Прогресс МС-04", который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с "Прогрессом" на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.
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